Wolodimir Selenski wendet sich am Samstagmorgen an sein Volk.

«Jetzt ist er ein wahrer Präsident»

Der «Corriere della Sera» bezeichnet den 44-Jährigen als «einen wahren Präsidenten». Die italienische Tageszeitung schreibt dazu am Samstag: «Er verschwindet und taucht wieder auf. Er geht in den Bunker und dann auf die Strasse. Er taucht in der Nacht ab und kommt bei Tag wieder hervor. Der persönliche Kampf des Wolodimir Selenski ist keine Tragödie eines lächerlichen Mannes, so wie ihn einst fast alle dargestellt hatten. Der ukrainische Präsident vertraut in diesen dramatischen Stunden auf Videos. Einige mit dem Handy gedreht, wie Selfies; andere, bei denen er Soldaten grüsst und Stärke signalisiert; bei allen macht er stets klar: Nein, Selenski gibt nicht auf. (...) Als Verfolgter und Hauptdarsteller eines Stückes, dem er eigentlich nicht gewachsen ist, hat sich Selenski in der Krise verändert. Er war Komödiendarsteller, der mal einen fiktiven Präsidenten gespielt hat, und Präsident eher aus Zufall. Nun ist er ein wahrer Präsident.»