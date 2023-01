Zoo Basel: Seltener Nachwuchs bei Echsen im Vivarium

Seit Anfang 2023 sind im Zoo Basel die Babys der Krokodiltejus zu sehen. Derzeit befinden sich die Guianischen Drachen (Dracaena guianensis) im Schaubecken 48 des Vivariums, wie der Zolli am Dienstag mitteilte. In Basel werden die Tiere seit Sommer 2020 gehalten, im Februar 2022 habe man erstmals Eier in der Nistbox entdeckt. Aus den sechs Eiern schlüpften im Juni 2022 Jungtiere, von denen eins inzwischen verstorben ist, wie es weiter heisst.