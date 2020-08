vor 33min

Drama vom Zollikerberg Einer der zwei toten 15-Jährigen war der Stiefsohn von Rapper S. J.

Am Sonntagabend fand die Polizei zwei leblose 15-Jährige in einer Wohnung am Zollikerberg. In der Wohnung lebt Rapper S.J.* (35) mit Frau und Kind (4). Einer der toten Jugendlichen ist der Stiefsohn des Musikers.





von Thomas Mathis, Joel Probst, Salvatore Iuliano

In der Wohnung des Rappers S.J.* wurden die zwei toten Jugendlichen gefunden. S.J.* wohnt mit Frau und Kind in einem Mehrfamilienhaus in Zollikerberg ZH.

Tragödie an der Zürcher Goldküste: In Zollikerberg ZH sind am Sonntag abend in einer Wohnung zwei tote 15-Jährige gefunden worden. E in 18-Jähriger hatte telefonisch d ie Polizei alarmiert, weil eine Kollegin und ein Kollege regungslos in der Wohnung liegen würden. «Im Moment ermitteln wir in alle Richtungen. Zur Todesart und den Umständen kann man derzeit noch nichts sagen», sagte Ralph Hirt, Mediensprecher der Kantonspolizei Zürich. Ein Gewaltdelikt stehe aber nicht im Vordergrund.

Die zwei toten Jugendlichen lagen in einem Mehrfamilienhaus unweit des Spitals. Darin wohnhaft: Der Zürcher Rapper S.J.* (35) mit seiner Frau D.T.* und dem gemeinsamen Kind (4). Diese sollen zum Zeitpunkt des Unglücks allerdings nicht zu Hause gewesen sein, schreibt «Blick.ch».

Bei einem der toten Teenager soll es sich um den Sohn von D.T handeln, schreibt der «Tages-Anzeiger». Das deckt sich mit den Informationen, die 20 Minuten aus anderen Quellen erfahren hat. Dieser wohnt laut Aussagen der Nachbarn nicht in der Wohnung. Teenager im Dorf sag t en zu 20 Minuten , der 15-Jährige D.* h abe Drogen konsumiert und sei aus der örtlichen Schule geflogen . Nun besuche er ein Internat . Dass es bei den zwei Verstorbenen nicht um Schüler aus dem vergangenen oder aktuellen Schuljahr handle, bestätigt e auch die örtliche Schulpflege.

«Es war ein lustiger, ich habe viel mit ihm erlebt», sagt ein 16-jähriger Kollege des Opfers zu 20 Minuten. Sein Traum sei es gewesen, Rapper zu werden. Es gehe das Gerücht um, dass er an Drogen gestorben sei. «Seine Mutter hat das aber nicht bestätigt.»

Vom Gangster zum Profimusiker

Der Stiefvater von D* ist kein unbeschriebenes Blatt: Im Norden Zürichs aufgewachsen vertickte Gangsterrapper S.J.* einst Drogen, trug eine Waffe und sass mehrmals in U-Haft. Bei Auftritten in den Medien berichtet er von tragischen Geschichten aus seiner Vergangenheit: Als Kind habe er seine Mutter bewusstlos auf dem Boden gefunden, weil der trinkende und Heroin dealende Vater sie verprügelt hatte, schrieb der «Glatttaler» in einem Porträt. Als Folge habe er das Essen verweigert und schliesslich im Spital künstlich ernährt werden müssen. Auf dem Schulhof habe S.J.* zugesehen, wie ein Junge einem anderen die Kehle aufschlitzte.

Trotz schwierigem Background soll er es aber vom Bad Boy zum professionellen Musiker geschafft haben, wird in mehreren Artikeln der letzten Jahre suggeriert. Seine harten Texte seien für ihn ein Ventil, indem er seinen Zorn verarbeite, sagt er im Portät. Fleissig sei er, weil seine zwei Söhne nie dasselbe erleben sollen wie er. Es sei nicht leicht gewesen für Leute wie ihn, ausserhalb des Illegalen Karriere zu machen, sagt er zur «Redaktion Tamedia».

*Name der Redaktion bekannt