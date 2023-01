Basel: Unfall beim Bahnhof Basel SBB auf der Naustrasse

Zeitgleich fuhr eine 59-jährige Lenkerin von der Peter Merian-Strasse her durch die Nauenstrasse in Richtung Markthallenbrücke. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Gemäss bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei Basel-Stadt sei eine 42-jährige Lenkerin von der Elisabethenanlage her kommend links in den Aeschengraben abgebogen. Zeitgleich fuhr eine 59-jährige Lenkerin von der Peter Merian-Strasse her durch die Nauenstrasse in Richtung Markthallenbrücke. Bei der Kreuzung kam es zum Unfall zwischen den beiden Autofahrerinnen, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt am Donnerstagmittag vermeldete.