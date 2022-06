Keine Hilfe aus der U-21: Einer gesperrt, zwei fraglich – der Nati gehen die Innenverteidiger aus

1 / 8 Reicht es bis Donnerstag? Innenverteidiger Manuel Akanji (r.) laboriert an einer Knieverletzung. Daniela Frutiger/freshfocus Auch Abwehr-Kollege Nico Elvedi ist für Donnerstag fraglich. REUTERS Details über die Verletzung von Ruben Vargas sind noch nicht bekannt. Ein Einsatz am Donnerstag ist aber ohnehin auszuschliessen. freshfocus

Darum gehts

Es ist ein Klassenunterschied am Sonntagabend im Estádio José Alvalade. Gegen die pfeilschnellen Portugiesen rund um Superstar Cristiano Ronaldo wird die Nati in der Defensive teilweise regelrecht vorgeführt. Nachdem die Schweiz im vergangenen Jahr in sechs Pflichtspielen unter Murat Yakin nur ein einziges Gegentor kassiert hatte, klingelt es gegen Tschechien (1:2) und Portugal (0:4) gleich sechsmal im Schweizer Tor!

In der Abwehr scheint sich innert weniger Tage plötzlich die grösste Nati-Baustelle aufgetan zu haben. Einer, der Abhilfe schaffen könnte, ist Manuel Akanji. Der 26-Jährige verpasste die vergangenen beiden Spiele wegen Knieproblemen. «Wir hoffen, dass seine Verletzung besser wird», sagt Nati-Direktor Pierluigi Tami am Montag in Lissabon. Seit zwei Tagen trainiert Akanji wieder mit dem Team. Trotzdem ist es zu früh, um abzuschätzen, ob es für das Spiel am Donnerstag gegen Spanien reichen wird.

Kein Einsatz von Schär

Ähnlich sieht die Lage bei Nico Elvedi aus. Gegen Tschechien spielte der Gladbach-Profi durch, obwohl nicht 100 Prozent fit. Dafür fehlte der 25-Jährige bei der Klatsche gegen Portugal dann gleich ganz. Am Montag absolvierte er nur eine lockere Laufeinheit. Genau wie Akanji ist auch er gegen die Spanier fraglich.

Ganz sicher nicht spielen wird Fabian Schär. Der Newcastle-Verteidiger fehlt nach seiner zweiten Gelben Karte im zweiten Spiel gesperrt. Stand jetzt steht Nati-Trainer Murat Yakin mit Eray Cömert nur noch ein gesunder Innenverteidiger zur Verfügung. Werden Akanji und Elvedi nicht rechtzeitig fit, dürfte das Abwehr-Duo am Donnerstag aus Cömert und Fabian Frei bestehen.

Doch nicht nur in der Defensive hat die Nati mit Verletzungssorgen zu kämpfen. Ruben Vargas zog sich am Sonntag kurz vor Anpfiff beim Aufwärmen eine Oberschenkelverletzung zu und musste gleich von zwei Schweizer Betreuern vom Platz getragen werden. Wenig später erschien der Flügelspieler mit Krücken auf der Tribüne. Immerhin: Nach Schlusspfiff konnte der 23-Jährige das Estádio José Alvalade ohne Gehhilfe verlassen. Am Montag sollen bei Vargas weitere Untersuchungen durchgeführt werden. «Er wird die nächsten zwei Spiele mit grosser Sicherheit nicht mehr zum Einsatz kommen können», erklärt Pierluigi Tami.

Hilfe aus der U-21 muss warten

Ebenfalls ein Fragezeichen steht hinter Steven Zuber. Eigentlich wäre der Griechenland-Legionär gegen Portugal der optimale Vargas-Ersatz gewesen. Doch stattdessen stellte Yakin am Sonntagabend kurzfristig Jordan Lotomba auf den linken Flügel, denn auch Zuber ist angeschlagen. Wie Elvedi konnte auch der 30-Jährige am Montag nicht normal mittrainieren.

Bereits bei der Kaderbekanntgabe vor zwei Wochen hatte Murat Yakin angekündigt, dass U-21-Stürmer Zeki Amdouni (21) im Verlaufe der zweiten Länderspielwoche zur Nati stossen werde. Das gleiche gilt wohl auch für Kastriot Imeri (21) mit Leonidas Stergiou (20). Gerade der St. Galler Innenverteidiger könnte bei der Nati sofort eine Rolle spielen.

Doch es gibt ein grosses Problem: Das Team von Mauro Lustrinelli steht am Mittwoch noch in der EM-Quali auswärts in Moldawien im Einsatz. Dass ein Spieler aus dem Trio bereits einen Tag später in Genf auf dem Platz stehen wird, ist ausgeschlossen. «Wir werden vorher keine Spieler aus der U-21 nehmen», sagt auch Tami. Zu möglichen Einsätzen wird es frühestens bei der Revanche gegen Portugal am Sonntag kommen.

So ist es passiert – Ruben Vargas verletzt sich vor Portugal-Kracher am Oberschenkel. Video: SRF