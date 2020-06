Aktualisiert vor 14min

Koller und Contini

Einer hat Klarheit, der andere noch nicht

Die Corona-Krise führt im Fussball zu einigen Problemen. Auch juristischen. Was passiert etwa mit den auslaufenden Trainerverträgen in Basel und Lausanne?

von Eva Tedesco

Beim FCB endet der Vertrag von Marcel Koller am 30. Juni 2020. Eine Vertragsklausel besagt aber, dass sich das Arbeitspapier automatisch um ein Jahr verlängert, wenn Koller die Meisterschaft gewinnt. Weil die Saison nach Wiederaufnahme der Meisterschaft erst am 2. August endet, müssen die Basler ihrem Trainer eine Verlängerung bis Ende August anbieten. Und sich danach von Koller trennen? Nur: Rotblau ist nach Meisterschaftsschluss noch im Schweizer Cup vertreten und hat nach einem 3:0-Sieg in Frankfurt reelle Chancen, in den Viertelfinal in der Europa League einzuziehen.

Auch Giorgio Contini hat eine «Meisterklausel» im Vertrag. Steigt der 46-Jährige mit dem FC Lausanne-Sport in die Super League auf, verlängert sich wie bei Koller das Arbeitspapier automatisch. Continis Vertrag lief schon am 31. Mai aus. Seit letzten Samstag trainierte er den souveränen Leader der zweithöchsten Liga, der am 18. Mai das Training aufgenommen hat, ohne gültiges Arbeitspapier.

«Es waren spezielle Momente, schon wegen der Unsicherheit», sagt Contini. «Jetzt wo wir wissen, dass es weitergeht, war die Einigung aber nur noch Formsache.» Der Challenge-League-Leader aus dem Waadtland hat mit Contini bis Ende August verlängert – und liess auch die Meisterklausel aus dem ausgelaufenen Vertrag drin. Steigt Contini mit Lausanne auf, verlängert sich der Vertrag automatisch um 12 Monate. Für Contini und Präsident Bob Ratcliffe sei klar gewesen, dass man den Aufstieg «sportlich packen will» – gemeinsam.

Lausanne mit komfortabler Saison

Die Corona-Krise habe man gut gemeistert. «Die Spieler haben sich während der langen Pause sehr gut verhalten und ihre Trainingsprogramme gemacht. Viele sogar mehr als verlangt», sagt Contini, «dafür haben wir dem Team eine Woche frei gegeben.» Seit 18. Mai ist Lausanne wieder im Training. Obwohl das Waadtland neben dem Tessin ein Corona-Hotspot (5447 Infizierte, 406 Tote, Stand: 3. Juni) war, hätten seine Spieler keine Bedenken geäussert. «Keiner ist mit einem schlechten Gefühl auf den Platz zurückgekommen oder hat Angst, sich zu infizieren. Es ist viel Vorfreude spürbar. Physisch sind wir für den Re-Start bereit, und fussballerisch werden wir ab dem Wochenende in Testspielen versuchen, gute Voraussetzungen zu schaffen», sagt der Winterthurer.

Die Waadtländer können die Meisterschaft (20. Juni, auswärts in Wil) mit einem komfortablen 15-Punkte-Vorsprung aufnehmen. Auf die Frage, ob die Mission Aufstieg noch heikel werden könnte, sagt Contini: «Die Voraussetzungen sind für alle Clubs gleich. Wir sind jetzt schon in einem hohen Trainingsrhythmus und bezüglich Kaderbreite sind wir gut aufgestellt.» Die könnte entscheidend sein, bei der hohen Belastung von 13 Spielen in sechs Wochen. «Wir wissen nicht, wie die Spieler auf die hohe Belastung reagieren werden, diesen Erfahrungswert gewinnen wir ab Juni. Ich habe meinen Spielern gesagt, dass wir ein Polster haben, aber uns darauf nicht ausruhen dürfen. Aber klar, mit 15 Punkten Vorsprung haben wir eine komfortable Situation. Nach dem Auftakt in Wil geht es gleich gegen die Verfolger Vaduz und GC weiter – danach wissen wir, woran wir sind.»