EM-Qualifikation: Das sind die Nati-Noten gegen Rumänien

Edimilson Fernandes (bis 90. Min) – Note 4

Hatte wie schon gegen Andorra einige Offensivaktionen und wenig zu tun in der Defensive. Hätte sich nach einem sehr harten Einsteigen nicht beklagen dürfen, wenn er in der ersten Halbzeit vom Platz geflogen wäre. Vernachlässigte in der Schlussphase die Defensivarbeit beim 1:2.