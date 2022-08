Spital Einsiedeln: «Einer unserer Patienten hat tagelang Blut erbrochen»

Ehemalige Angestellte erzählt vom Arbeitsalltag

Samira C.* ist diplomierte Pflegefachfrau HF und arbeitete im vergangenen Frühjahr im Spital Einsiedeln. Sie meldet sich bei 20 Minuten als Vertreterin von insgesamt 21 Personen – vier Fachangestellte Gesundheit und 17 Pflegefachpersonen, alles ehemalige Mitarbeitende. Sie möchten anonym bleiben – zu gross ist die Angst vor Repressalien. «Wir sagten alle, dass wir uns an die Medien wenden müssen, aber bisher hat uns der Mut gefehlt.»

C. hat sehr viel zu erzählen; sie beschreibt, dass das Pflegepersonal mehrmals Doppelschichten habe hinlegen müssen, weil die Schichten nicht hätten besetzt werden können. «Und beim Verabreichen von Betäubungsmitteln müssten immer zwei Pflegefachpersonen die Dosierung kontrollieren. Sehr oft wurde die zweite Unterschrift gefälscht, also nicht gegenkontrolliert, da zu wenig Personal im Dienst war. Die Leitung hat das so hingenommen.»

Der schlechte Lohn sei für C. aber nicht das Schlimmste gewesen. Sie und ihre Kolleginnen und Kollegen habe am meisten belastet, dass sie dem Patientenwohl nicht mehr hätten gerecht werden können. Weil die Leitung der Ameos Gruppe das komplette Hilfspersonal aus Kostengründen entlassen habe, hätten die Pflegenden ihre Arbeit nicht mehr richtig machen können: «Es muss zu jeder Zeit immer mindestens eine diplomierte Pflegefachperson auf einer Station sein. Wenn eine andere Station Unterstützung benötigte, musste die zuständige Pflegefachperson die Station verlassen. Wegen Personalmangel wurden dann die Stationen oft von FaGes oder Auszubildenden betreut – das ist illegal! Auch hatten wir einen Patienten, der bei uns tagelang Blut erbrochen hat. Weil er schon alt war, war er keine Priorität.»

Zum Schweigen verpflichtet

Die Gruppe des ehemaligen Pflegepersonals hat den Schritt gewagt, sich an die Medien zu wenden. «Unser Job ist so wichtig und die Leute müssen uns vertrauen können. Wir haben einen Grund, weshalb wir Pflegefachpersonen geworden sind. Unser Problem war nicht der Lohn, sondern die Zustände, unter denen wir arbeiten mussten. Mir mussten dort so viele Sachen machen, die ethisch nicht okay sind und hinter denen wir nicht stehen können.»