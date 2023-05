Autounfall beim Basler Sommercasino

Eine Person wurde bei der Kollision verletzt und in ein Spital verlegt.

Auf der Münchensteinerstrasse in Basel in der Nähe des Denkmals ereignete sich nach einer Rotlichtübertretung eine Kollision zwischen zwei Autos.

Am Dienstagmorgen ereignete sich kurz vor neun Uhr ein Unfall in der Nähe des Sommercasinos in Basel. Nach Angaben der Kantonspolizei Basel-Stadt kam es nach einer Rotlichtübertretung zur Kollision zweier Personenwagen auf der Münchensteinerstrasse.