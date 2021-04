«El Risitas» tot - Das berühmteste Lachen des Internets ist verstummt

«El Risitas» gestorben : Das berühmteste Lachen des Internets ist verstummt

Mit seinem Lachen wurde er weltberühmt: Der Komiker «El Risitas» ist nun im Alter von 65 Jahren gestorben. Der Spanier starb an Herzversagen.

Der spanische Komiker Juan Joya Borja alias «El Risitas» (der Kichernde), in Deutschland auch als «Papá Verdad» bekannt, ist im Alter von 65 Jahren in einem Krankenhaus seiner Heimatstadt Sevilla gestorben. Entsprechende Medienberichte bestätigte das Krankenhaus Virgen del Rocío am Donnerstag.