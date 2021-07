Erstmals hatte die Behörde am 23. November 2017 das Verschwinden von S.* publik gemacht. Die 26-Jährige hatte am 29. März ihre Wohnung in Riehen verlassen und tauchte seither nicht mehr auf. «Bis zum heutigen Tag sind keine verwertbaren Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten eingegangen», heisst es in der Mitteilung der Basler Kantonspolizei vom Donnerstag, 10. Januar.