Post Malone feiert seine Schweizer Fans

Am Sonntag stand US-Rapper Post Malone live auf der Bühne in Zürich. In schriller und einzigartiger Manier brachte der 27-Jährige das Hallenstadion zum Beben.

1 / 7 US-Rapper Post Malone ist mit seiner «Twelve Carat»-Show auf Welttournee. 20 Min/ Ela Celik Gerade ist er in Europa unterwegs und gab am Sonntagabend sein einziges Schweizer Konzert. 20 Min/ Ela Celik Das Konzert fand im ausverkauften Hallenstadion statt. 20 Min/ Ela Celik

Darum gehts Mit seiner «Twelve-Carat»-Tour reist Rapper Post Malone gerade um die Welt.

Am Sonntag machte der 27-Jährige einen Halt im Hallenstadion in Zürich – sein einziges Schweizer Konzert.

In einer fast zweistündigen Show heizte der Musiker seinen Fans mit seinen eingängigen Songs und witzigen Tanzeinlagen gewaltig ein.

US-Rapper Post Malone ist nicht nur bekannt für hitträchtige Songs wie «Sunflower» oder «Circles». Der Musiker hat auch einen eigensinnigen Stil. Er ist etwa ein Fan von schrillen Frisuren und auffälligen Looks. So funkeln zwölfkarätige Diamanten auf den Zähnen des 27-Jährigen. Kein Wunder also, dass auch seine aktuelle Welttournee nach seinem teuren Mundschmuck benannt ist. Mit «Twelve Carat» ist Posty, wie ihn seine Fans nennen, am Sonntag im ausverkauften Hallenstadion in Zürich zu Gast und feierte dort eine heisse Party.

Post Malone steigt aus dem Boden empor

Die Bühne wird in Rauch getaucht. Blitzartige Special Effects unterstreichen die mystische Stimmung, ehe der US-Rapper aus dem Boden emporsteigt und seine Show mit der Ballade «Reputation» eröffnet. Doch die gefühlvollen Töne tauscht der Rapper schnell mit temporeichen und harten Beats. Zu «Wow» geht eine spektakuläre Pyroshow im Hintergrund los. Zu «I Like You» lässt es sich Posty dann nicht nehmen, seinen Fans in der ersten Reihe die Hand zu geben und dann albern und nervös zur Melodie zu tanzen. Man könnte meinen, er müsse dringend aufs Klo.

«Bevor wir richtig starten, möchte ich mich bedanken, dass ihr alle heute da seid und mit mir diese Party feiert», begrüsst Posty das Publikum. Er hebt einen Becher mit Bier in die Luft. «Geht nicht zu hart mit mir ins Gericht heute, ich bin etwas angeschlagen», entschuldigt er sich noch, bevor er mit «Wrapped Around Your Finger» weitermacht und sich erst eine gelbe Mütze und dann einen Cowboyhut anzieht. Hut Nummer drei kommt dann bei «Better Now» zum Einsatz. Unterdessen singt die Menge textsicher mit dem US-Rapper mit.

Posty und seine Liebe zum Bier

Kaum ist sein Song zu Ende, hält er wieder ein Bier in der Hand. Tatsächlich ist der Musiker ein grosser Fan des alkoholischen Hopfen- und Malzgetränks. Mitte 2020 wollte er sogar seine eigene Bier-Pong-Liga gründen. Nach einem kurzen Monolog geht es weiter mit «Psycho» und «Candy Paint». Dabei tänzelt er zwischen den drei kreisrunden Bühnen hin und her, die mit bunten Spotlights von oben ausgeleuchtet sind. Seine Darbietung wird erneut von Feuerwerk und Funkenregen begleitet. Mit «I Fall Apart» teilt der Rapper seinen Herzschmerz aus längst vergangenen Zeiten. Dazu rekelt er sich auf dem Boden herum und bleibt dann auch gleich für «Euthanasia» sitzen.

Nach einer erneuten Dankesrede werden eine Akustikgitarre und ein Gitarrist auf die Bühne geholt. «Dieser Teufelskerl wird heute 30 Jahre alt. Happy Birthday!», ruft Posty und das Publikum jubelt. Er zündet sich eine Kippe an, stosst mit seinem Bier auf seinen Gast zum Geburtstag an und spielt mit ihm die Ballade «Stay». Nun greift der US-Amerikaner zu «Lemon Tree» selbst zum Instrument. Die Menge klatscht im Rhythmus. Im Anschluss spielt er den Hitsong «Circles».

«Das ist eines meiner Lieblingskonzerte, die ich bisher gespielt habe»

Als Posty mit «Love/Hate Letter to Alcohol» loslegt, schiessen gewaltige Flammen aus dem Boden der Bühne. Irgendwann macht er seiner Schweizer Fangemeinde ein gewaltiges Kompliment. «Zürich, das ist eines meiner Lieblingskonzerte, die ich bisher gespielt habe.» Die Menge jubelt. Als er dann «Rockstar» anstimmt und eine Gitarre auf der Bühne zerstört, ist das Publikum kaum zu halten. Im Anschluss schenkt er seinen Fans in der ersten Reihe Stücke des demolierten Instruments.

Als «Sunflower» von Posty angestimmt wird, erscheint auch Rapper-Kollege Swae Lee (29) auf der Bühne. Daraufhin folgt sein neuestes Werk «Chemical», das erst vor zwei Wochen erschienen ist. Kurz vor seinem vorletzten Song wird Posty dann philosophisch. «Bleibt euch immer treu und lebt euer Leben und eure Wahrheit.» Kurz vor Schluss erreicht dann das Pyrospektakel seinen grossen Höhepunkt. Erneut zündet sich der US-Amerikaner eine Kippe an, zieht daran zweimal und wirft sie wieder weg.

Zum Abschied hält Malone nochmals einen Monolog und widmet seinen letzten Song seiner Tochter, welche im Juni vergangenen Jahres zur Welt gekommen ist.

