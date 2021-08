Winterthurer Musikfestwochen - «Einfach nicht fair» – jeder Dritte schwänzt Konzert

Die Winterthurer Musikfestwochen finden dieses Jahr in Parks statt in der Steinberggasse statt – etwa im Rychenbergpark.

Laut den Organisatoren wird jedes dritte Ticket nicht entwertet. Sie appellieren an die Community, nur ein Platz zu reservieren, wenn man auch erscheint.

Wer hat noch Tickets? Zahlreiche Festivalfans suchen derzeit nach Eintrittskarten für die Winterthurer Musikfestwochen, die seit einer Woche laufen. «Ich suche dringend für heute Abend zwei Tickets», heisst es etwa auf Facebook in einem Kommentar auf der Festival-Site. Aufgrund des Corona-Schutzkonzepts sind die Plätze beschränkt und es braucht auch für die Gratisanlässe in den ersten neun Tagen ein Ticket, das am Vortag gebucht werden kann.