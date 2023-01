Chur: «Einfach nur dreist» – Bub (5) werden in McDonald’s die Schuhe geklaut

Passiert ist dies im Kinderparadies des McDonald’s in Chur.

Lisandro, ihr fünfjähriger Sohn, zog sich die Schuhe aus und spielte in der Kinderspielecke des Restaurants.

Monia Da Silva und ihre Familie besuchten in Chur den McDonald’s.

Monia Da Silva unternahm am vergangenen Mittwoch, gemeinsam mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern, einen Ausflug nach Österreich. Unterwegs machte die Familie, um die Mittagszeit, in Chur Halt, um im McDonald’s essen zu gehen. «Mein fünfjähriger Sohn, Lisandro, ist vor Ort ins Kinderparadies des Restaurants gegangen, um zu spielen», so die Mutter gegenüber 20 Minuten. Bevor man den Spielplatz betritt, müssen die Kinder die Schuhe ausziehen.