Formel 1: Max Verstappen kritisiert seine Fans wegen Rauchbomben

Formel 1 : «Einfach nur dumm» – nach Rauchbomben-Eklat wütet Verstappen

Die Quali musste am Samstag unterbrochen werden.

Am Sonntagnachmittag findet um 15 Uhr der GP Niederlande statt.

Rund um den Grossen Preis der Niederlande in Zandvoort steigt eine riesige Oranje-Party. Über 100’000 Fans sind an die Rennstrecke am niederländischen Nordsee-Strand gekommen, um ihr Idol Max Verstappen anzufeuern. Teilweise passierte dies allerdings auf fragwürdige Art und Weise.