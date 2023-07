Seefeld, Zürich: Einfamilienhaus in Brand – bislang zwei leicht Verletzte

Über den Dächern des Zürcher Seefelds sind zurzeit dicke Rauchschwaden sichtbar. Der Grund: ein Brand in einem Wohnhaus an der Seefeldstrasse. Wie Julia Graf von Schutz und Rettung Zürich gegenüber 20 Minuten sagt, ist die Feuerwehr mit einem grösseren Aufgebot dabei, den Brand zu bekämpfen. «Im Einsatz stehen eine Autodrehleiter und zwei Tanklöschfahrzeuge», so Graf. Was zum Brand geführt hat, ist bislang noch nicht klar. Aufgrund des Brandes haben sich laut Graf bislang zwei Personen leicht verletzt.