Oberegg: Brand in Einfamilienhaus

Am Donnerstagnachmittag, kurz vor 14 Uhr, erreichte die Kantonale Notrufzentrale St. Gallen die Meldung eines in Vollbrand stehenden Einfamilienhauses an der Honeggstrasse in Oberegg AI. Das Feuer konnte durch die aufgebotene Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden. Das Gebäude wurde jedoch vollständig zerstört, heisst es in der Medienmitteilung der Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden.