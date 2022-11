Möriken AG : Einfamilienhaus in Vollbrand – Bewohner retten sich unverletzt

Am späten Donnerstagabend brach in einen Einfamilienhaus in Möriken AG ein Brand aus. Die Bewohner blieben unverletzt, die Löscharbeiten dauerten in die Nacht hinein an.

1 / 1 Feuerwehrleute bekämpfen die Flammen. 20 Minuten News-Scout

«Um 22.40 Uhr wurde die Brandentwicklung in einem Einfamilienhaus in Möriken gemeldet», sagt Corina Winkler, Mediensprecherin der Kantonspolizei Aargau, auf Anfrage. Die Anwohner hätten sich unverletzt aus dem brennenden Haus retten können. «Nach unserem Wissenstand wurde niemand verletzt», so die Sprecherin weiter. Auch die angrenzenden Liegenschaften seien nicht direkt betroffen.

Zur Brandursache liegen noch keine Erkenntnisse vor. Kurz vor Mitternacht dauerte der Einsatz der Rettungs- und Löschkräfte noch an. Die Kapo Aargau will am Freitag zum Ereignis informieren.

