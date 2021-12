Oberhelfenschwil SG – Einfamilienhaus in Vollbrand – Zwei Bewohner vermisst

Ein Einfamilienhaus in Oberhelfenschwil SG stand in der Nacht auf Donnerstag in Vollbrand.

In der Nacht auf Donnerstag stand ein Einfamilienhaus an der Dorfstrasse in Oberhelfenschwil SG in Vollbrand. Die ausgerückten Rettungskräfte begannen umgehend mit den Löscharbeiten und konnten den Brand unter Kontrolle bringen. Zwei Personen konnten das Haus rechtzeitig verlassen, wurden aber mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. Zwei weitere Personen werden derzeit noch vermisst. Diese könnten sich noch im Haus befinden, da die Feuerwehr aus Sicherheitsgründen noch nicht ins Haus hineinkonnte.