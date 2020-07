Emmetten NW

Einfamilienhaus steht in Flammen

In Emmetten im Kanton Nidwalden hat ein Einfamilienhaus gebrannt. Eine Person wurde von Rettungskräften ins Spital gebracht.

Starke Rauchentwicklung: In Emmetten NW brennt ein Haus. (27. Juli 2020)

Kurz nach Mitternacht ging der Alarm ein, dass am Langmattweg in Emmetten NW ein Einfamilienhaus in Flammen stand. Leser-Reporter meldeten eine starke Rauchentwicklung. Es seien mindestens 30 Feuerwehrleute im Einsatz. Auch die Ambulanz war vor Ort, wie ein Leser berichtet.