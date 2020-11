Das ist die Bagatellgrenze

Bei der Bagatellgrenze handelt es sich um den Mindesteinkaufsbetrag im Ausland, der pro Geschäft oder pro Rechnung erreicht werden muss, damit die Mehrwertsteuer zurückerstattet wird. In Frankreich beträgt diese 175 Euro und in Österreich 75 Euro. In Deutschland gibt es erst seit Anfang 2020 eine Bagatellgrenze von 50 Euro – erst ab diesem Einkaufspreis erhalten Einkaufstouristen einen grünen Ausfuhrzettel. Wird die neue Motion vom Bund angenommen, müssten Schweizer ihren Einkauf in Zukunft also ab 50 Euro in der Schweiz versteuern.