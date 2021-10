Grenzenlose Liebe – Eingeäscherte Haustiere werden zu Diamanten und Schmuck

1 / 10 Diese Frau trägt die Asche ihres Haustieres in einem Anhänger mit Retro-Kugelform. Tierkrematorium Schweiz Der Lebensbaum ist in drei Farben erhältlich. Tierkrematorium Schweiz Laut Esther Sager bevorzugen Männer diese Säule oder den Zahn als Anhänger. Tierkrematorium Schweiz

Darum gehts Immer mehr Menschen wollen ihre verstorbenen und kremierten Haustiere im Alltag bei sich tragen.

Darum gibt es neben einer Auswahl an Urnen auch verschiedene Schmuckstücke, die an einem Kettchen um den Hals getragen werden können. Zur Auswahl stehen auch Schlüsselanhänger.

Wer es luxuriöser mag und das entsprechende Portemonnaie hat, kann die Asche des Tieres zu einem Diamanten transformieren lassen. Kostenpunkt ab 2700 Franken. Dieser Diamant kann danach zu einem Schmuckstück verarbeitet werden.

Grund für den steigenden Aufwand nach dem Tod der Tiere ist die emotionale Verbundenheit der Halterinnen und Halter zu ihrem vierbeinigen Freund.

Haustiere sind Familienmitglieder, welche das Leben der Menschen bereichern und diese auf ihrem Lebensweg begleiten. Sie bringen uns zum Lachen oder leiden mit, wenn es ihrem «Menschen» schlecht geht und sie stehen tröstend zur Seite. Dies zeigen sie etwa dadurch, dass sie die Nähe zur betroffenen Person suchen und mit ihr kuscheln wollen. Bleibt das Tier gesund, dauert diese Partnerschaft oftmals weit über zehn Jahre hinaus.

Allen Haltern und Halterinnen ist mit der Anschaffung eines Tieres aber auch bewusst, dass irgendwann der Tag kommt, an dem man sich von seinem geliebten Tier trennen muss. Wenn der Tag X Realität wird, fahren die Gefühle nonstop Achterbahn. Der Besitzer oder die Besitzerin sollte das Tier an diesem Tag nicht nur bis zum bitteren Ende beim Tierarzt begleiten, sondern die betroffene Person steht auch vor der Entscheidung, was mit dem Büsi, Hund oder anderen Haustieren nach der erlösenden Spritze passieren soll.

Ein Diamant kostet zwischen 2700 bis 22’500 Franken

Im Gegensatz zu früheren Jahren entscheiden sich Tierhalter immer öfter für eine Einzelkremation, sodass die Asche des geliebten Tieres etwa in einem Säckchen wieder nach Hause geholt werden kann. Grösser und vielfältiger wurde die Auswahl an Urnen in unterschiedlichsten Farben und Formen, wie etwa Herzen, Tränen oder Kugelformen, um nur einige zu nennen. Immer beliebter werden laut dem Tierkrematorium Schweiz mit Sitzen in Seon AG und Dübendorf ZH auch Schmuckurnen. Diese Auswahl umfasst aktuell 16 Anhänger, die an einem Kettchen um den Hals getragen werden können oder als Anhänger für Schlüssel dienen. «Am meisten gefragt ist die Herzform mit Pfoten», sagt Esther Sager, Mitglied der Geschäftsleitung. Die Schmuckurnen werden jeweils mit wenig Asche des kremierten Tieres gefüllt und sie kosten 40 Franken. Die restliche Asche wird in eine Urne, ein Holzkistli oder ein Stoffsäckli abgefüllt.

Für Sager ist es wichtig, dass sie erschwinglich sind, weil sich oft Kinder einen Anhänger aussuchen dürfen: «Das gibt ihnen in der Trauer etwas Leichtigkeit, weil sie sich etwas Schönes zur Erinnerung an ihr liebes Tier aussuchen dürfen. Dadurch werden die trauernden Menschen etwas entspannter.» Wer es luxuriöser mag und das entsprechende Portemonnaie hat, kann die Asche des Tieres zu einem Diamanten transformieren lassen. Kostenpunkt 2700 bis 22’550 Franken für einen zwei-karätigen Rohdiamanten. Dieser Preis relativiert sich, wenn man weiss, dass die Entstehung zwischen vier und acht Monate dauert, bevor man den Diamanten entgegennehmen kann.

«Ausschlaggebend ist die Liebe zum verstorbenen Tier.»

Laut Beat Frei, Geschäftsführer bei Semper Fides Schweiz mit Sitz in Zug, steigt die Nachfrage pro Jahr um etwa 30 Prozent. Obwohl die Diamanten teuer sind, kann Frei auf ein breites Kundensegment zählen. Die Diamanten würden für Personen aus allen Schichten kultiviert: «Ausschlaggebend ist die Liebe zum verstorbenen Tier.» Frei weiss, wovon er spricht, weil er auch schon ein Tier einschläfern lassen musste: «Mit dem Diamant kann ich die Liebe zu meinem Tier permanent in spezieller, unvergänglicher Form bei mir tragen.» Anschliessend kann der Diamant von einem Goldschmid zu einem Schmuckstück verarbeitet werden.

Frei hat keine Freude, wenn von synthetischen Steinen gesprochen wird. Er erklärt, dass ein natürlicher Diamant aus dem Kohlenstoff der Vulkanasche entsteht. In der Natur ist dazu ein langer Zeitraum nötig. Diamanten entstehen etwa 200 Kilometer unter der Erdoberfläche bei sehr hohem Druck. «Wir simulieren diese Bedingungen und lassen den Entstehungsprozess im Zeitraffer ablaufen», sagt Frei.