Mit 34 rekrutiert - Eingebürgerte wehren sich gegen Wehrpflichtersatz

Viele Schweizer Männer haben in den vergangenen Tagen die Rechnung für ihren Wehrdienstersatz erhalten.

Eine Gruppe von Männern aus der Westschweiz will sich das nicht gefallen lassen und setzt sich rechtlich zur Wehr. Der Walliser Vili Sintonen (34) führt den Widerstand an. Er hätte für das Jahr 2019 Wehrpflichtersatz leisten müssen. Stattdessen meldete er sich bei den Behörden mit einem Angebot: Er würde Dienst leisten, wenn er von der Ersatzpflicht entbunden würde. Und siehe da: Die Behörden stimmten zu. Sie schlugen Sintonen vor, im kommenden Jahr einen verlängerten Dienst zu leisten, um so die verlangten Tage bis zum rechtlichen Maximalalter von 37 Jahren zu erreichen.