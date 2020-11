«Super idiotisch», schreibt jemand in eine lokale Facebook-Gruppe von Grabs. Auf Social Media entstand eine hitzige Diskussion. Seit Dienstag ist nämlich das Geschwindigkeitslimit eines 600 Meter langen Strassenabschnitts der Werdenstrasse in Grabs auf Tempo 30 herabgesetzt worden. Aus diesem Grund mieden einige Autofahrer die Strasse nun, so mehrere Einheimische. Sie fahren durch ein Quartier, wo noch immer Tempo 50 gilt. Die Fabrikstrasse, die jetzt als Umfahrung gebraucht wird, liegt für einige Kinder auf ihrem Schulweg.

Auf Facebook meint ein Anwohner, er benutze jetzt die Fabrikstrasse. Er schreibt: «Jetzt fahr ich halt hier durch. Ich riskiere nicht meinen Ausweis, indem ich, aus Versehen, wie immer mit 50 über die Werdenstrasse fahre.» Eine Frau nimmt diesen Kommentar als Bestätigung für das Anliegen. Aber nicht alle sind der gleichen Meinung. «Ich wohne direkt an der Fabrikstrasse und nehme das überhaupt nicht so wahr», kommentiert eine andere Anwohnerin. An das Tempo 30 an der Werdenstrasse halte sich niemand, meint eine andere in den Kommentaren. Eine Frau meint, es sei doch absehbar gewesen, dass die Autofahrer auf andere Strassen auswichen.