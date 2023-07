Oberdorf NW: Eingeklemmt nach heftiger Auffahrkollision – Mann hatte riesiges Glück

Am Freitagabend ereignete sich in Oberdorf im Kanton Nidwalden ein schwerer Verkehrsunfall. Für einen 53-Jährigen endete der Unfall verhältnismässig glimpflich. Die Kantonspolizei Nidwalden schreibt in einer Mitteilung: «Ein Landwirtschaftsfahrzeug fuhr von Dallenwil kommend in Richtung Oberdorf. Auf Höhe des Schiessstandes in Oberdorf prallte ein in gleicher Richtung verkehrendes Auto in das Heck des vorausfahrenden Landwirtschaftsfahrzeuges.»