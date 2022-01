Oberwangen BE : Eingeklemmte Kuh muss mit Kranwagen aus Boxenstall gerettet werden

Auf einem Bauernhof in Oberwangen geriet eine Kuh in eine missliche Lage. Einsatzkräfte von Schutz und Rettung Bern befreiten das Tier.

Die Berner Berufsfeuerwehr musste am Freitagvormittag zu einem Bauernhof in Oberwangen ausrücken. Der Grund: Die 13-jährige Kuh Laura hatte sich im Boxenstall in eine missliche Lage manövriert. «Sie hatte sich eingeklemmt und konnte sich nicht mehr richtig bewegen», sagt Thomas Jauch, Sprecher von Schutz und Rettung Bern, auf Nachfrage von 20 Minuten. Mithilfe eines Kranwagens und einem Tierhebenetz konnte Laura aus dem Boxenstall geborgen und an einem sicheren Ort abgesetzt werden. Am Einsatz waren vier Feuerwehrleute beteiligt.