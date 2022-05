Amlikon-Bissegg TG : Eingeklemmter Mann aus misslicher Situation gerettet

Bei einem Arbeitsunfall mit einem Kompaktlader wurde am Freitag in Amlikon-Bissegg ein Arbeiter mittelschwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau war am Freitag ein Arbeiter kurz vor zwölf Uhr damit beschäftigt, mit einem Kompaktlader auf einem Grundstück an der Wilerstrasse in Amlikon-Bissegg Asphalt zu verteilen. Aus noch ungeklärten Gründen kippte das Fahrzeug auf einem Wiesenbord zur Seite, wie die Kantonspolizei Thurgau am Freitagnachmittag mitteilte.