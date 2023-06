Asiatische Hornisse wird oft mit Europäischer verwechselt

Erkennbar ist die Europäische Hornisse an ihrem gelben Hinterleib mit dunklen Punkten.

Die aus Asien eingeschleppte Hornissenart vespa velutina hat sich in den letzten Monaten stark ausgebreitet.

In den letzten Monaten hat sich die aus Asien eingeschleppte Hornissenart, im Fachjargon vespa velutina genannt, stark ausgebreitet. Die Zahl der Hornissen , die im Gegensatz zu ihrer europäischen Schwesterart Bienen frisst, ist insbesondere in der Westschweiz im Jahr 2023 stark angestiegen.

Am Mittwoch haben die Behörden aller Nordwestschweizer Kantone dazu aufgerufen, Sichtungen von Asiatischen Hornissen zu melden. «Wenn du dieses Insekt siehst, musst du sofort dein Smartphone zücken» , titelte 20 Minuten. Und die 20-Minuten-Community hat pflichtbewusst ihr Smartphone gezückt und jede Hornisse fotografiert, die vor die Linse flog. Nur: Die Hornissen auf den eingeschickten Bildern sind allesamt Europäische. Das überrascht den Experten gar nicht.

Für einen Laien sind die Unterschiede schwer zu erkennen

«Bei den Meldungen von der Bevölkerung handelt es sich meistens um eine Verwechslung mit der einheimischen Europäischen Hornisse», erklärt Entomologe Lukas Seehausen von der NGO Cabi auf Anfrage. «Das liegt daran, dass die Menschen nicht genügend informiert sind. Auch ist es nicht einfach, als Laie die Hornissen zu unterscheiden, man sieht sie ja nicht oft», so Seehausen weiter. Bei den Imkern und Imkerinnen sei das anders, da sei die Quote der korrekten Meldungen sehr hoch, so Seehausen.