Fleischfresser – Eingeschleppter Wurm bringt Schweizer Obstproduktion in Gefahr

Ursprünglich stammt der Wurm aus Südamerika und breitet sich in Europa rasant aus. Auch in der Schweiz ist er seit zwei Jahren zu finden.

Diese sind für ein funktionierendes Ökosystem und gesunde Böden zentral – schwinden sie, drohen Ernteausfälle und die Biodiversität ist in Gefahr.

Sobald man ihn zerschneidet, leben beide Teile unabhängig voneinander weiter. Nur Seifenwasser, vollständige Zerstörung oder Feuer können ihm den Garaus machen: Der aus Südamerika stammende, bis zu sieben Zentimeter lange Plattwurm Obama nungara (siehe unten) breitet sich in Europa rasant aus. Seit etwa zwei Jahren ist er auch in der Schweiz zu finden – und bedroht die hiesige Landwirtschaft und die Biodiversität. Denn der invasive Schädling frisst mit Vorliebe einheimische Regenwürmer.

Obstproduktion in Gefahr

Eingeschleppt und extrem widerstandsfähig

Es brauche unbedingt eine Sensibilisierung der Bevölkerung, sagt Liner von Pro Natura. «Es spricht sowieso vieles dagegen, ausländische Topf- und Gartenpflanzen zu kaufen. Die Berücksichtigung von einheimischen Topf- und Gartenpflanzen ist besser für die Biodiversität, verhindert das Einschleppen von ungewollten Organismen und fördert sinnvolle Arbeitsplätze in der Schweiz», so Liner. Am besten sei der Kauf aus einer lokalen Biogärtnerei.