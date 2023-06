Berlin : Eingeschmissene Scheibe und Farbattacke auf Rammstein-Büro

Das Rammstein-Büro in Berlin ist in der Nacht zu Dienstag Vandalismus zum Opfer gefallen.

Das Büro der Band Rammstein wurde in der Nacht auf Dienstag angegriffen.

Laut Informationen der «Bild-Zeitung» wurde in der Nacht zu Dienstag das Büro der Band «Rammstein» angegriffen. Ersten Erkenntnissen zu Folge wurde die Scheibe mit Steinen eingeschmissen und die Fassade teils mit Farbe beschmiert.

«Kontrapolis» bekennt sich zum Anschlag

Die linke Gruppe «Kontrapolis», die sich selbst als «Nachrichten- und Debatten-Plattform für den Raum Berlin» sieht, bekannte sich zum Anschlag. In einem Beitrag auf Kontrapolis heisst es: «In der Nacht auf den 26. Juni haben wir den Firmensitz von Rammstein in Berlin Reinickendorf angegriffen (…). Die Frontschreiben wurden eingeschlagen und unter dem hässlichen Rammstein-Logo steht nun «Keine Bühne für Täter».

Weiter heisst es von der Gruppe: «Wir solidarisieren uns mit den Betroffenen der organisierten sexuellen Gewalt durch Till Lindemann und Co. und machen klar: Für Täter wie euch gibt es Konsequenzen (…)» Ausserdem ruft die Gruppierung dazu auf, die geplanten Rammsteinkonzerte Mitte Juli «kreativ zu stören, zu sabotieren und zu verhindern.»

Vorwürfe wegen sexueller Nötigung gegen Till Lindemann

Wie mehrere Frauen eidesstattlich versichert haben, sollen sie an Rammstein-Konzerten zu speziellen After-Show-Partys eingeladen worden sein. So wohl auch die Irin Shelby Lynn, welche als erste Vorwürfe gegen Lindemann erhob. Auf Social Media berichtete Lynn, sie sei im Backstage-Bereich eines Rammstein-Konzerts in der litauischen Hauptstadt Vilnius unter Drogen gesetzt worden. Allerdings soll Lindemann sie nicht angefasst haben, sei allerdings wütend geworden, als sie keinen Sex mit ihm hatte haben wollen. Später veröffentlichte die Konzertgängerin Fotos von blauen Flecken auf ihrem Rücken, sie könne sich aber nicht erinnern, woher sie diese hätte.