Kaltbrunn SG

Post händigt eingeschriebene Briefe an falsche Person aus

Sieben eingeschriebene Postsendungen an die Gemeinde Kaltbrunn SG sind verloren gegangen. Schuld daran ist die Post. Unter anderem waren in den Briefen zwei Identitätskarten. Sie werden noch immer vermisst.

Der Bund hatte die Identitätskarten eingeschrieben an die Gemeinde Kaltbrunn geschickt. Weil die Post einen Fehler gemacht hat, verschwanden diese und andere eingeschriebene Sendungen an die politische Gemeinde.

Seit M itte März vermissen zwei Kaltbrunner ihre neuen Identitätskarten. Wo sie sind, wissen sie nicht. Sie sind bei der Post verschwunden und möglicherweise in die Hände Unbekannter geraten , wie die «Linth-Zeitung» am Mittwoch berichtet . Der Bund hatte die Identitätskarten eingeschrieben an die Gemeinde Kaltbrunn geschickt.