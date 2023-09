Chiara Ferragni: So viel kostet die Schule ihrer Kinder

Doch die Super-Influencerin und der Rapper schicken die beiden nicht an irgendeine Schule, sondern nobel und gut soll die Einrichtung sein.

Grosser Tag für den fünfjährigen Leone und die zweijährige Vittoria: Sie gehen nun in die Schule beziehungsweise in den Kindergarten. Stolz zeigen sich die Eltern Chiara Ferragni und Fedez.

Ein grosser Moment für Chiara Ferragni (36) und Fedez (33): Die Kinder der italienischen Super-Influencerin und des Rappers wurden eingeschult. Während der fünfjährige Leone die erste Klasse besucht, startet die zweijährige Vittoria mit dem Chindsgi. Zu einem Familienschnappschuss, auf dem die Kleinen in ihren Schuluniformen zu sehen sind, schreibt die stolze Mutter: «Es war ein emotionaler Morgen.» Wie es sich für Promi-Sprösslinge gehört, besuchen sie aber keine staatliche Einrichtung, sondern eine Mailänder Elite-Schule.

Für die Ausbildung ihrer Kids greifen die Ferragnez tief in die Tasche. Italienischen Medien zufolge soll das Paar pro Schuljahr an der St. Louis School 15’730 Euro für ihren Sohn und zusätzliche 11’370 Euro für ihre Tochter bezahlen. Die Ausbildungsstätte gilt als eine der renommiertesten der Welt und ist über den ganzen Globus zehnmal vertreten. Wie es auf der Webseite heisst, handelt es sich beim Lehrplan um eine Kombination aus dem «äusserst erfolgreichen Modell der britischen nationalen Ausbildung» und dem «sehr gut etablierten italienischen Schulmodell». Übergreifend werde ein Abschluss des Internationalen Baccalaureate Diplomprogramms angestrebt. Damit werden die Schülerinnen und Schüler «auf den Erfolg an der Universität und im weiteren Leben vorbereitet».