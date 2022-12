Schüsse und illegale Gefängnisse: Eingesperrt wie Tiere – Flüchtlinge von EU-Beamten misshandelt

Bulgarien betreibt an der Grenze zur Türkei ein inoffizielles Gefängnis für Geflüchtete. Das geht aus Recherchen hervor, an denen auch das SRF beteiligt ist.

1 / 3 Diese Aufnahmen aus der grenznahen bulgarischen Stadt Sredez beweisen die Existenz eines illegalen Gefängnisses für Geflüchtete. Lighthouse Reports In Bulgarien, Kroatien und Ungarn werden Geflüchtete gemäss Investigativrecherchen illegal festgehalten und dann abgeschoben. REUTERS An der bulgarischen Grenze sollen Beamte gar mit scharfer Munition auf Geflüchtete geschossen haben. REUTERS

Darum gehts Neue Recherchen decken die Missstände und das illegale Verhalten von Beamten auf, unter denen Geflüchtete an den EU-Aussengrenzen zu leiden haben.

In Bulgarien, Ungarn und Kroatien werden Geflüchtete illegal festgehalten und dann abgeschoben, ohne dass diese ihr Recht auf eine Asylbeantragung ausüben können.

An der bulgarischen Grenze soll gar auf Flüchtende geschossen worden sein.

An der EU-Aussengrenze zur Türkei betreibt Bulgarien ein inoffizielles Gefängnis für Geflüchtete, wie aus Rechercheaufnahmen hervorgeht. Aufnahmen eines Journalistenteams zeigen eine Baracke mit Eisenstäben in der grenznahen bulgarischen Stadt Sredez, die seit Monaten dazu dient, Geflüchtete festzuhalten.

«Diese Baracken erfüllen die Kriterien natürlich nicht»

An der Recherche war das ARD-Magazin «Monitor» beteiligt, ebenso wie der «Spiegel», «Sky News», «Le Monde», das SRF und RFE/RL Bulgaria. Zahlreiche Geflüchtete bestätigten gegenüber dem Rechercheteam, dass sie in der Baracke festgehalten wurden, auch bei Kälte und Regen. Wie SRF betont, ist das bulgarische Vorgehen in Sredez mehrfach illegal. So müsste das Land die Flüchtlinge in offiziellen Einrichtungen unterbringen, eine menschenwürdige Unterbringung garantieren.

«Diese inoffiziellen Baracken erfüllen diese Kriterien natürlich nicht», sagt die Professorin für Migrationsrecht Sarah Progin-Theuerkauf gegenüber SRF. Ausserdem haben die Geflüchteten das Recht, Asyl zu beantragen. Doch an der bulgarischen Grenze werden sogenannte «Pushbacks» praktiziert. Dieser Begriff bezeichnet das illegale und gewaltsame Zurückdrängen von Geflüchteten über die Landesgrenzen, ohne dass ihnen das Recht auf Asylbeantragung gewährt wird.

Gemäss «Lighthouse Reports», die an der Recherche beteiligt waren, gibt es neben Bulgarien auch in Kroatien und Ungarn geheime Einrichtungen, die dazu dienen, Schutzsuchende zu inhaftieren, bevor diese illegal abgeschoben werden. In Kroatien seien Flüchtlinge in einem überfüllten und gefährlich heissen Transporter festgehalten worden, in Ungarn wurden sie in einem Container an einer abgelegenen Tankstelle festgehalten. Gemäss «Lighthouse Reports» sind diese Einrichtungen «Teil eines Systems, das von der EU finanziert wird und vor den Augen von Beamten der EU-Grenzschutzagentur Frontex betrieben wird».

«Es ist Erniedrigung pur»

Einer der Geflüchteten, mit denen das Recherchekollektiv sprach, berichtete über die Zustände in Bulgarien: «Sie halten uns fest, schlagen uns, nehmen uns unsere Kleidung und Schuhe. Es ist Erniedrigung pur. Ich hatte ausser Unterhosen nichts mehr an.»

Ausserdem sollen die Beamten Hunde auf die Geflüchteten losgelassen haben, ihnen Geld und Handys geklaut und Frauen sexuell belästigt haben. Inzwischen sollen die Beamten gar Schusswaffen einsetzen, wie mehrere Geflüchtete berichten. Grafische Aufnahmen der Investigativjournalisten von «Lighthouse Reports» sollen zeigen, wie ein geflüchteter Syrer mit scharfer Munition angeschossen wurde.

Bulgarien weist die Vorwürfe zurück und behauptet, die Flüchtenden würden gewaltsam gegen Beamte vorgehen. So sei in den letzten Wochen ein Grenzschutzpolizist ums Leben gekommen. Auf die Vorwürfe zu dem illegalen Gefängnis in Sredez gab es keine Reaktion.