Eingewanderte Wespenart: Hier hebt ein Stahlblauer Grillenjäger mit seiner Beute ab

Der Stahlblaue Grillenjäger (Isodontia mexicana) stammt aus Amerika und gehört zu der Gattung der Grabwespen . Die Tiere wurden Anfang der 1990er-Jahre erst im Tessin und in der Genferseeregion nachgewiesen. Seither haben sie sich weiter in der Schweiz ausgebreitet und zählen inzwischen zu den in der Schweiz etablierten gebietsfremden Arten, wie das Bundesamt für Umwelt Bafu mitteilt.

Der Name verrät schon viel: Das frisst der Stahlblaue Grillenjäger

Sie fressen gern Grillen und Laubheuschrecken. So gelten Blumengrillen oder Gattungen der Schwertschrecken (wie auch im Video) in Europa als wichtigste Beutearten. Ihr Nest legen Stahlblaue Grillenjäger gern in oberirdischen Hohlräumen an und bevorzugen dabei künstliche Hohlräume, wie beispielsweise Schilfhalme, weshalb die Art in Amerika nicht selten in Wildbienen-Nisthilfen gefunden wird.