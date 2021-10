Schule in Ringgenberg BE : «Eingriff in Persönlichkeitsrechte» – Lehrerin filmt Schüler im Unterricht

Eine Lehrerin der Schule Ringgenberg filmte ihre Klasse während des Unterrichts. Mehrere Eltern beschwerten sich bei der Schulleitung. Diese spricht von einem Missverständnis.

1 / 4 Mehrere Schülerinnen und Schüler erzählten ihren Eltern, dass die Lehrerin sie gefilmt habe. (Symbolbild) imago images/photothek Daraufhin wandten sich die Eltern an die Schulleitung in Ringgenberg. (Symbolbild) Getty Images Die Schulleiterin nahm anschliessend Rücksprache mit der Lehrerin. (Symbolbild) Getty Images

Darum gehts In Ringgenberg BE gelangten Eltern an die Schulleitung, weil eine Lehrerin die Klasse während des Unterrichts filmte.

Die Schulleitung macht geltend, dass das Filmen transparent gemacht worden sei. Dennoch sei das Vorgehen der Lehrperson «nicht ausreichend durchdacht» gewesen.

LCH-Präsidentin Dagmar Rösler rät Lehrerinnen und Lehrern, die ihre Klasse filmen möchten, Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern vorab zu informieren.

Ein Zwischenfall an der Schule Ringgenberg sorgt unter Eltern derzeit für Gesprächsstoff: Eine Fachlehrperson hat vergangene Woche ihre Schülerinnen und Schüler während des Unterrichts gefilmt. «Mein Sohn erzählte, dass die Frau die ganze Zeit ihr Handy auf dem Pult aufgestellt hatte und Aufnahmen machte», sagt ein besorgter Vater zu 20 Minuten. Die Kinder seien nicht darüber in Kenntnis gesetzt worden. Auch andere Kinder hätten dies bemerkt und ihren Eltern mitgeteilt. Der Vater zeigt sich ob des Vorgehens der Lehrerin erschüttert: «Das heimliche Filmen der Kinder ist ein massiver Eingriff in deren Persönlichkeitsrechte und verstösst klar gegen das Gesetz.» Was die Lehrerin veranlasst habe, die Klasse spontan zu filmen, entziehe sich seiner Kenntnis.

Nach dem Vorfall gelangten mehrere Eltern an die Schulleitung. Im Klassenchat bezieht Schulleiterin Priska Michel Stellung. Sie habe die Situation umgehend mit der betreffenden Lehrerin besprochen und sie aufgefordert, die Aufnahmen zu löschen, schreibt sie in ihrer Nachricht an die Eltern, die 20 Minuten vorliegt. Dies sei dann auch geschehen. Das Filmen der Schülerinnen und Schüler sei eine «Kurzschlusshandlung» gewesen und die Lehrerin habe sich dafür entschuldigt. Was der Mitteilung an die Eltern ebenfalls zu entnehmen ist: Die Lehrerin verlässt die Schule demnächst, ein Nachfolger sei bereits gefunden.

«Nicht ausreichend durchdacht»

«Der Weggang der Lehrerin hat nichts mit der Videoaufnahme zu tun», stellt Schulleiterin Michel auf Anfrage von 20 Minuten klar. Im Weiteren entspräche die Darstellung des Vaters nur zu Teilen der Wirklichkeit. Richtig sei, dass die Lehrerin an diesem Tag eine Videoaufnahme der Klasse gemacht habe. Dabei sei für die Kinder aber klar gewesen, dass sie gefilmt würden, sagt Michel: «Die Lehrerin hielt ihr Smartphone in den Händen und sagte sinngemäss: Das filme ich jetzt.» Auch seien Aufnahmen nicht verbreitet worden.

Die Schulleiterin räumt derweil ein, dass die Situation für die Kinder missverständlich gewesen sei, was zu Fragen seitens der Eltern geführt habe. «Die Aufnahme hätte der Spiegelung und Reflektion des Arbeitsverhaltens mit den Schülerinnen und Schülern dienen sollen», erklärt sie. «Da das Ganze aber nicht ausreichend durchdacht war und die Situation sowieso schon unklar, wurde das Video gelöscht und es kam zur zitierten Nachricht an die Eltern.»

Videoaufnahmen im Unterricht seien an sich nichts Ungewöhnliches. «In der Schule werden Film- und Tonaufnahmen regelmässig eingesetzt und sie können von grossem Nutzen sein», sagt Michel. Dabei halte man sich selbstverständlich an den Datenschutz. Bei grossen Projekten würden die Eltern vorgängig informiert. «Wenn es sich – wie in unserem Fall - um kleine Projekte mit kleinem Verbreitungskreis der Aufnahmen handelt, darf auf eine stillschweigende Einwilligung der Eltern geschlossen werden.»

Transparenz gegenüber Eltern und Schülern

Dagmar Rösler, Präsidentin des Verbandes der Schweizer Lehrerinnen und Lehrer (LCH), betont, dass auch im Klassenzimmer das Recht am eigenen Bild gelte. Jede Person kann demnach selbst entscheiden, ob von ihr Fotografien, Video- oder Tonaufnahmen gemacht und veröffentlicht werden dürfen. «Wichtig ist deshalb, dass sowohl die Schülerinnen und Schüler als auch die Eltern vorgängig informiert werden», sagt Rösler. Video- und Tonaufnahmen seien mittlerweile bei vielen Lehrpersonen ein fester Bestandteil des Unterrichts und in diversen Situationen durchaus sinnvoll. Rösler führt als Beispiel das Medientraining an: «Damit die Schülerinnen und Schüler wissen, wie sie nach aussen hin wirken, müssen sie sich selber einmal bei einem Auftritt gesehen haben.»

