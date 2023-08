Hype wegen Film: Eingriff kostet bis zu 1000 Fr. – Schweizerinnen stehen auf Barbie-Botox

Gegenüber 20 Minuten geben mehrere Schönheitskliniken in der Schweiz an, vermehrt Anfragen diesbezüglich zu erhalten. (Symbolbild)

Frauen lassen sich Botox in ihren Nacken spritzen, um auszusehen wie Barbie (20 Minuten berichtete). Der Trend ist auch in der Schweiz angekommen. Gegenüber 20 Minuten geben mehrere Schönheitskliniken in der Schweiz an, vermehrt Anfragen diesbezüglich zu erhalten.