535 Yards - Einhändiger Footballspieler (16) bricht Rekord von NFL-Star

Der Runningback Kayleb Wagner hat einen Highschool-Rekord in Florida gebrochen. Der 16-jährige Teenager trug in einem Spiel den Football über 535 Yards – und das mit einer körperlichen Beeinträchtigung.

Derrick Henry gehört zu den besten Spielern in der NFL. Der Runningback liefert seit Jahren starke Zahlen und ist Saison um Saison unter den besten, wenn nicht der Beste auf seiner Position. Kein Wunder, dass der 27-Jährige auch schon auf seiner Highschool, der Yulee High in Florida, Bestwerte aufstellte. Sein Rekord von gelaufenen Yards in einem Spiel an einer Highschool in Florida wurde aber am letzten Freitag gebrochen. Und das von einem Spieler, der eine körperliche Beeinträchtigung hat.