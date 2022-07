Energiekrise: «Einige Bäder müssen vielleicht schliessen» 

Die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen hat deswegen einen Leitfaden für Badis herausgegeben, wie die «Frankfurter Allgemeine» schreibt: Wenn ein Hallenbad seine Wassertemperatur um zwei Grad reduziere, spare es bis zu 25 Prozent Energie. Wird das auch in der Schweiz passieren? 20 Minuten hat nachgefragt.

«Wir sind aufs Gas angewiesen»

Da man Gas vor Ort nicht speichern könne, arbeite man mit sogenannten Zweistoffbrennern, die im Notfall auch den Ölvorrat nutzen können. Preiserhöhungen seien aktuell aber keine geplant, so die Sprecherin.

2023 wird das Baden teurer

Das Freibad Hörnli am Bodensee in Kreuzlingen nutzt eine Gasheizung und ein Solardach zum Heizen. «Bei schlechtem Wetter haben wir ein Energieproblem», sagt Ruedi Wolfender, Abteilungsleiter des Departements Gesellschaft von Kreuzlingen, zu 20 Minuten. Zwar gebe es noch eine Zusicherung der Gaslieferanten zu den bestehenden Preisen, aber es sei unklar, ob diese in der aktuellen Situation und zu denselben Preisen noch Bestand haben könne.