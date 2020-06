vor 14min

Polizeistunde aufgehoben

«Einige Clubs werden öffnen, aber längst nicht alle»

Der Bundesrat hat zahlreiche Lockerungen der Corona-Massnahmen beschlossen. Das betrifft auch das Nachtleben. Doch die Branche reagiert verhalten.

von Thomas Mathis

1 / 4 Die Nachtleben-Branche begrüsst den Entscheid, dass die Polizeistunde ab Montag aufgehoben ist. Keystone Doch wie die Regeln umgesetzt werden könnten, sei noch völlig unklar, sagt Nightlife-Experte Alex Flach. Keystone Eine Herausforderung sind laut dem Zürcher Nightlife-Experten die Hygienevorschriften, insbesondere die Masken.

Darum gehts Ab Montag fällt die Polizeistunde weg und Veranstaltungen bis tausend Personen sind wieder erlaubt.

Die Branche reagiert verhalten auf den Entscheid des Bundesrates. Ein wirtschaftlicher Betrieb sei nach wie vor nur erschwert möglich.

Feiern und Trinken nach Mitternacht ist wieder möglich. Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom Freitag beschlossen, dass ab Montag die Polizeistunde wegfällt und auch Veranstaltungen bis zu tausend Personen wieder erlaubt sind. Doch das Nachtleben funktioniert noch nicht wie vorher.

Gemäss den neuen Regeln muss sichergestellt werden, dass die Zahl der maximal zu kontaktierenden Personen nicht grösser ist als 300. Das soll etwa durch die Unterteilung in Sektoren gewährleistet werden. Der neue Abstand von 1,5 Metern darf unterschritten werden, wenn eine Maske getragen wird oder Trennwände vorhanden sind. Falls an Veranstaltungen die Abstände nicht möglich sind, müssen Kontaktlisten geführt werden.

«Vermutlich nicht für alle Clubs umsetzbar»

Diese Regeln stellen die Clubs vor eine schwierige Aufgabe, wie der Zürcher Nightlife-Experte Alex Flach auf Anfrage sagt. «Die Freude ist gross, dass die Polizeistunde aufgehoben wird. Wir haben nicht so schnell damit gerechnet.» Aber es sei noch völlig unklar, wie die Regeln umgesetzt werden könnten. Eine Herausforderung sieht Flach etwa bei den Hygienevorschriften. «In Clubs wird getrunken und geknutscht. Viele werden wohl die Maske kaum länger als eine halbe Stunde tragen.»

Zudem sei noch unklar, wie das mit den Sektoren gemeint ist. «Das können vermutlich nicht alle Clubs umsetzen. Dann bleibt es bei der Begrenzung von 300 Personen.» Er denkt deshalb, dass es ab Montag nur wenige Wiedereröffnungspartys geben wird. «Einige Clubs werden öffnen, aber längst nicht alle.»

Bei der Bar und Club Kommission Zürich heisst es in einer Mitteilung, dass man den Entscheid begrüsse. «Der Haken liegt aber in der damit verbundenen Auflage, dass sich jeweils nicht mehr als 300 Personen in einem Raum befinden dürfen.» Eine Lösung, die sich nur in den wenigsten Clubs der Stadt Zürich so umsetzen lasse. In Bezug auf die Gästezahl werde sich wohl für die meisten Nachtkultur-Unternehmen in der Stadt nichts ändern.

«Aufhebung war überfällig»

Nur verhaltene Freude gibt es auch in Bern. «Die Aufhebung der Polizeistunde war überfällig», heisst es in einer Mitteilung der dortigen Bar und Club Kommission. Die Lockerung bei den Veranstaltungen bis tausend Personen sei für einen Grossteil der Betriebe nicht relevant. «Um die Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten müssen die Besucher weiterhin in maximal 300 Personen grosse Sektoren unterteilt werden. Ein wirtschaftlicher Betrieb ist so nur erschwert möglich.»