WM 22: Einige DFB-Stars wollten nicht gegen die Fifa protestieren

Mund-zu-Aktion : Einige DFB-Stars fühlten sich «instrumentalisiert» und wollten Protest nicht

Die deutschen Nationalspieler hielten sich beim Mannschaftsfoto unmittelbar vor dem Anpfiff der WM-Partie gegen Japan (1:2) demonstrativ die Hand vor den Mund. Die DFB-Auswahl sandte damit sehr offensichtlich ein Zeichen an den Fussball-Weltverband Fifa , der in Katar die «One Love»-Captainbinde von Manuel Neuer und sechs weiteren europäischen Spielführern, darunter Granit Xhaka, verboten hatte .

Captain Manuel Neuer und Bayern-Kollege Leon Goretzka hätten sich am vehementesten für eine Aktion in irgendeiner Form ausgesprochen, berichtet die «Bild» . Man habe sich innerhalb des DFB-Teams letztlich auf die Mund-zu-Aktion geeinigt, die ARD schreibt vom «kleinsten, gemeinsamen Nenner».

«Es war nicht förderlich»

Es sollen weitere, andere Aktionen vorgeschlagen worden sein, vor allem von Neuer und Goretzka, aber es habe einige Spieler gegeben, die sich gegen einen Protest ausgesprochen hatten, heisst es weiter. Der Protest der Deutschen könnte letztlich aber einen Einfluss auf das schwache Abschneiden an der WM – die Deutschen scheiterten zum zweiten Mal hintereinander an einer WM-Endrunde in der Gruppenphase – gehabt haben, meint etwa der ehemalige Nationalspieler Thomas Hitzlsperger.