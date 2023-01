HSG 1945: Einige fuhren Ski, andere mussten ins Militär

Das Universitätsarchiv gibt zum 125-Jahr-Jubiläum einen Einblick in die Vergangenheit.

Während einige Studierende sich in den Skiferien amüsierten, wurden andere zum Militär einberufen.

Holzskier, hippe Kleidung, Sonnenbrillen und mittendrin ein Pferd. Die ersten Skiferien führten im Jahr 1945 17 HSG-Studentinnen und -Studenten, unter der Leitung des damaligen Sportlehrers Rolf Albonico, ins Toggenburg. Später ging es regelmässig in die Fideriser Heuberge oder zum Säntis. Die HSG blickt in ihrem Jubiläumsjahr mit solchen Erinnerungen auf die letzten 125 Jahre zurück.

Militär oder Skilager?

«Beim ersten Schnee regte sich in uns Studenten der Wunsch nach einem Hochschul-Skilager», schreibt Hans Käppeli in einer Ausgabe der «St. Galler Hochschulnachrichten» aus dem Jahr 1945. Angesichts des Zweiten Weltkriegs ein besonderes Jahr. Durch die militärischen Einberufungen einiger Studierenden seien die HSGler nicht vollzählig gewesen. «Doch durften wir daran denken, wenn so viele unserer Kameraden einberufen waren?», schreibt Käppeli. Die Frage bleibt offen.