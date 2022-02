Nathalie Sulser aka Nathistyle spricht über ihre Beziehung zu Gian Maria Finger

«Ich bin verliebt in vier Jungs», verkündete sie nun vergangenen Donnerstag in diesem Tiktok-Clip, in dem zahlreiche Pärli-Fotos mit Gian Maria zu sehen sind. Sie zählt auf: «Mein bester Kollege.»

Die Tiktokerin und der Musiker drehen seit rund drei Jahren immer mal wieder gemeinsame Videos. Einige Fans haben deshalb bereits Verdacht geschöpft. So verriet Nathi vor etwa einem Jahr, dass sie in einer Beziehung ist – sagte jedoch nicht mit wem.

Nun ist endlich klar, an wen die Youtuberin Nathalie Sulser aka Nathistyle ihr Herz verschenkt hat: Es ist ihr Kollege, Musiker Gian Maria Schulthess (22), mit dem sie in den letzten drei Jahren immer mal wieder gemeinsamen Content veröffentlichte. Bereits vor einem Jahr hat die Tiktokerin bekannt gegeben, dass sie in einer Beziehung ist. Doch die Identität ihres Liebsten hielt die 20-Jährige unter Verschluss – bis jetzt. Auf Tiktok hat die Schweizerin vergangene Woche ein virales Video gepostet, in dem sie die Liebesbombe hat platzen lassen.