Laut einem Bericht von « Bild » (Bezahlartikel) sollen die Spieler Gross konkret vorwerfen, dass er die Namen seines eigenen Teams , aber auch der gegnerischen Mannschaft immer wieder verwechsle. Und: Er spreche seine Spieler in der falschen Sprache der Profis an. Und: «Sogar die Kompetenz des Trainers wird infrage gestellt! Angeblich kritisieren die Spieler auch die Trainingsinhalte und die taktische Ausrichtung in den Spielen», heisst es im Bericht von Bild weiter.

Der Verein will sich zu den Berichten zur Ablösung von Trainer Gross offiziell nicht äussern. «Wir sagen zu solchen Spekulationen nichts», teilte ein Sprecher des Tabellenletzten am Samstagmorgen auf Anfrage der DPA mit.

Nur ein Sieg in zehn Spielen

Der Zürcher Christian Gross ist seit Ende Dezember 2020 Trainer auf Schalke. Seine bisherige Bilanz in zehn Pflichtspielen: Ein Sieg, zwei Unentschieden, sieben Niederlagen. Am Samstagnachmittag folgt das Bundesliga-Spiel gegen den VfB Stuttgart.

Wie das im Fussball so üblich ist, wird in solchen Situationen wie jetzt auf Schalke über das Aus des Trainers diskutiert. So berichtete das Portal Sport1.de bereits über mögliche Nachfolger, sollte Gross am Samstag nicht reüssieren: Im Raum stehe eine Interimslösung mit Co-Trainer Rainer Widmayer an der Seite von U19-Trainer Norbert Elgert oder Eurofighter Mike Büskens.