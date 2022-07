Formel 1 : «Einige sind froh, dass er weg ist» – brisante Aussagen zum Vettel-Rücktritt

Vierfach-Weltmeister Sebastian Vettel wird seine Karriere am Ende dieser Saison beenden. Der 53-malige Grand-Prix-Sieger bestreitet also nur noch zehn Rennen in der Formel 1. Von den Konkurrenten im Fahrerfeld kamen nur anerkennende Worte. Allen voran von Lewis Hamilton , der es als «Ehre» bezeichnete, Vettel einen Konkurrenten nennen zu dürfen. Mick Schumacher zeigte sich in einem emotionalen Posting gerührt, er sei «traurig», meinte der Sohn von Ikone Michael Schumacher. Vettel gilt als Mentor des 23-Jährigen.

Sky-Experte Ralf Schumacher deutete derweil an, dass sich der Deutsche mit besonders kritischen Aussagen, vor allem in den letzten Jahren, nicht nur Freunde gemacht habe. «Ich glaube, dass in der Formel 1 einige froh sind, dass er weg ist», so der ehemalige Fahrer. Und ergänzte gleich, wen er meint: «Vor allem Stefano Domenicali und Co.», also die Formel-1-Führungsetage. «Weil er doch Probleme angesprochen hat», so Schumacher.