Elm GL«Einige standen einfach auf den Friedhof, um zu fotografieren»

Das Spektakel zog die Besucher an.

«Es war wirklich magisch», erzählt Sandra Lütschg (50). Die Glarnerin war vor Ort, als am Mittwochmorgen die Sonne durchs Martinsloch schien. «Ich war schon öfters am Martinsloch, aber die Sonne durchscheinen sah ich heute zum ersten Mal», sagt die Leser-Reporterin. Von überall seien Leute hergekommen.

So sah es im Frühling dieses Jahres aus.

Versammelt vor der Kirche in Elm GL wurde den Anwesenden die Sage des Martinsloch (siehe Box) erzählt. Ebenfalls sei erzählt worden, wie im Jahre 1989 die Flimser den Elmern einen Streich spielten. Dabei hatten sie das Loch mit einem Tuch bedeckt. «Man wollte eigentlich rechtlich vorgehen, hat es dann aber gelassen», so Lütschg.

Nur alle 19 Jahre

Exakt um 9.32 Uhr schien dann die Sonne durch das Loch. «Die Leute blickten alle in Richtung Martinsloch und nahmen ihre Handys hervor.» Einige Leute seien sogar auf den Friedhof gegangen, um Fotos zu machen. «Das fand ich gar nicht in Ordnung», fügt sie hinzu. Die Kirche sei nicht bestrahlt gewesen. «Das Ereignis war sehr eindrücklich. Der Himmel war ganz milchig», so Lütschg.