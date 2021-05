Einkaufstourismus in Deutschland - «Einige stehen schon über drei Stunden im Parkhaus»

«Unglaublich was heute im Lago los ist», schreibt ein Leser.

Die Stadt wäre in der Pflicht gewesen, für dieses Wochenende Kadetten zur Verkehrsregelung aufzubieten.

Im Einkaufszentrum Lago in Konstanz harren Kunden teilweise seit Stunden im Parkhaus aus.

Ein Leser berichtete am Samstagabend von einem massiven Stau im Parkhaus des Einkaufszentrums Lago in Konstanz: «Familien mit Kindern und älteren Personen müssen im Auto ausharren. Schweinerei!» Er selber habe etwa eine Stunde den Verkehr vor dem Parkhaus geregelt, da keine Verkehrskadetten auf den Strassen seien und im Parkhaus nur ein zuständiger Angestellter. Er selber warte auch schon über zwei Stunden, um aus dem Parkhaus zu kommen und habe auch bei der Polizei angerufen. Beim Lago selber habe er bislang keine zufriedenstellende Antwort bekommen, als er nach Lösungen fragte. Ein weiterer Leser gibt an, auch bereits seit einer Stunde zu warten.