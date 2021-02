Am 1. März gehen die Läden wieder auf. Shoppingtouren dürften gegen den Coronafrust helfen, ist ein Wirtschaftspsychologe überzeugt.

Ladenöffnungen : «Einige werden am Montag in einen Kaufrausch verfallen»

1 / 7 «Studien zeigen, dass Frauen eher zu Kaufrausch neigen, … Unsplash/Arturo Rey … aber der Unterschied ist sehr klein. Es ist sicher nicht so, dass Männer beim Kaufen grundsätzlich rationaler sind als Frauen», sagt der Sozial- und Wirtschaftspsychologe Christian Fichter im Interview. Privat Zwei Monate lang waren die Läden in der Schweiz geschlossen. Am Montag gehen ihre Türen wieder auf. 20min/Marco Zangger

Darum gehts Ab 1. März öffnen wieder alle Läden.

Sozial- und Wirtschaftspsychologe Christian Fichter erklärt, warum das zweimonatige Shoppingverbot unser Konsumverhalten verändert hat.

Herr Fichter, die Läden vor Ort waren zwei Monate lang zu, doch online konnte man ziemlich alles bestellen. Warum freuen sich die Konsumentinnen und Konsumenten trotzdem auf Montag?

Christian Fichter: Die Leute wollen wieder raus gehen und etwas erleben. Sie haben genug vom Onlineshopping, da es halt einfach nicht dasselbe ist.

Inwiefern?

Wir Menschen sind soziale Wesen, wir mögen den Kontakt mit anderen Leuten und geniessen das Gemeinschaftsgefühl beim Shopping – selbst , wenn wir mit niemandem reden. Online fehlt diese Komponente. Zudem wollen die Menschen die Kleider nicht nur auf Fotos sehen, sondern den Stoff direkt spüren und «einfach so» etwas anprobieren können. Zudem wollen wir gar nicht alles online kaufen.

Was denn nicht?

Gerade bei Luxusgütern wie Uhren oder Schmuck wollen wir bedient, umschmeichelt werden, einen Kaffee angeboten bekommen und am Eingang die Security sehen. Dieses Erlebnis fehlt beim Online-Einkauf.

Man könnte es ärztlich verordnen: Konsum als Psychotherapie.

Helfen diese Erlebnisse auch gegen den Coronafrust?

Ja, denn das Einkaufen hellt die Stimmung auf. Man könnte es theoretisch sogar ärztlich verordnen: Konsum als Psychotherapie. Man muss aber aufpassen, dass es in Massen bleibt.

Haben Sie ein paar Tipps dazu?

Man soll sich vor der Shoppingtour fragen, was man kaufen will und es gleich aufschreiben. Denn Aktionen im Laden überlisten unsere Impulskontrolle und erst zu Hause merken wir dann, dass wir Unnötiges gekauft haben.

Bessere Stimmung und Gemeinschaftsgefühl dank dem Einkauf: Werden also auch Menschen auf Shoppingtour gehen, die das sonst nicht machen?

Genau, einige werden sogar ohne Plan in die Stadt gehen – einfach um wieder etwas Positives zu erleben. Für Junge kann dies ein Ersatz für den fehlenden Ausgang sein, indem sie sich verabreden und von Laden zu Laden schlendern. Shopping hat momentan eine psychohygienische Funktion.

Shopping als Ersatz für den Ausgang? Das tönt nach einer Schuldenfalle.

Absolut. Es ist zu befürchten, dass einige mehr ausgeben werden als sonst. Jugendliche konsumieren allgemein ungehemmter als die ältere Generation , weil sie ihre Kaufimpulse weniger im Griff haben. Zudem gibt es auch keine physischen Limits mehr: War früher das Portemonnaie leer, war die Shoppingtour zu Ende. Durch die elektronischen Zahlungsmittel fehlt dieser limitierende Faktor. Zudem hat sich in den letzten zwei Monaten einiges an Konsumbedürfnissen angestaut, was viele nun nachholen wollen.

Heisst das, dass am Montag gewisse Menschen in einen Kaufrausch fallen werden?

Auf jeden Fall. Den meisten ist aber die unsichere Coronasituation bewusst und sie werden in die Läden gehen, ohne etwas zu kaufen.

Was ist dieser Kaufrausch überhaupt?

Es ist ein Dopamin-Kick, ein Glücksgefühl. Der Mensch will sich seit jeher Ressourcen beschaffen, damit er die Zeiten in Not gut übersteht. Der Kaufrausch ist also ein Belohnungssystem für unsere Sicherheitsvorkehrungen.

Der Kaufrausch setzt doch vor allem beim Kauf von Luxusgütern ein und nicht beim normalen Wocheneinkauf?

Der Kaufrausch kann auch durch Statussymbole ausgelöst werden, beim Kauf von teuren Autos oder Markenschuhen zum Beispiel.

Könnte, durch den zweimonatigen Shopping-Entzug, ein Kaufrausch auch bei kleineren Dingen einsetzen?

Sogar noch eher, weil die preisliche Hemmschwelle tiefer ist. Der sogenannte « Bezahlschmerz » ist dann zwar auch tiefer, dafür kauft man unter Umständen mehrere Dinge .

Erleben Frauen und Männer gleichermassen einen Kaufrausch?

Studien zeigen, dass Frauen eher zu Kaufrausch neigen, aber der Unterschied ist sehr klein. Es ist sicher nicht so, dass Männer beim Kaufen grundsätzlich rationaler sind als Frauen.

Was hat das zweimonatige Shoppingverbot mit uns gemacht?

Es wird kleine Verschiebungen im Konsumverhalten geben. Ich erwarte aber keine fundamentalen Veränderungen, denn die menschlichen Bedürfnisse sind die gleichen wie eh und je, trotz Corona .

Das müssen Sie mir kurz erklären.

Zum einen haben wir einen Bedürfnisaufschub erlebt, was bei einigen dazu führen kann, dass sie ab Montag unüberlegter Dinge kaufen werden. Hingegen haben wir auch gelernt, dass wir ohne Shoppingtouren überleben und übten uns im Verzicht. Es sind also zwei Herzen in einer Brust: Die Erfahrung der Genügsamkeit und die Entzugserfahrung stehen nun im Konflikt.

Wir werden reflektierter konsumieren. Corona hat uns die Zerbrechlichkeit der Welt aufgezeigt.

Für welchen Weg wird sich die Mehrheit entscheiden?

Wir werden schlussendlich reflektierter konsumieren. Corona hat uns die Zerbrechlichkeit der Welt aufgezeigt. Statt in das zwanzigste Paar Schuhe werden wir künftig in einen Abend mit Freunden investieren.

Werden wir also ein Stück weit ökologischer?

Die Leute, die schon vor der Pandemie auf Ökologie geachtet haben, werden nach der Pandemie noch viel umweltbewusster leben. Und Menschen, bei denen das eigene I ch im Fokus stand, werden nach der Pandemie noch mehr Ich-zentriert sein.

Was denken Sie, kommt es am Montag zum grossen Andrang in den Läden?