Schlägerei an Junioren-Match – Fussballspieler erleidet doppelten Kieferbruch.

Am Montag wurden die Stellungnahmen beider Vereine an den Ostschweizer Fussballverband gesendet.

Vergangenen Montag kam es in Romanshorn zu einer Auseinandersetzung zwischen Spielern des FC Romanshorn und dem FC Arbon 05.

Am vergangenen Montag kam es auf dem Fussballplatz Weitenzelg in Romanshorn TG nach einem Juniorenspiel zu einer Auseinandersetzung. Spieler der beiden Junior-League-A-Mannschaften FC Romanshorn und FC Arbon 05 gingen nach dem Schlusspfiff aufeinander los. Ein News-Scout, der zufälligerweise vor Ort war, filmte die Schlägerei. «Sie war relativ schnell vorbei, als ein Spieler regungslos am Boden blieb», schilderte der News-Scout das Geschehen gegenüber 20 Minuten. Der Spieler habe aus dem Mund geblutet und seine Zunge verschluckt, die von einem Mitspieler aus dem Hals geholt werden musste. Der Jugendliche wurde ins Spital gebracht.