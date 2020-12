«Finale Phase» : Einigung bei Brexit-Verhandlungen in Reichweite

Die Gespräche zwischen Grossbritannien und der EU dauern an, stehen laut Beobachtern aber vor einem Abschluss.

Kompromissvorschlag wird in der Nacht geprüft: Europäische Flaggen vor dem EU-Hauptquartier in Brüssel. (23. Dezember 2020)

Eine Einigung war in den Verhandlungen zuletzt in Reichweite gerückt. Ein Diplomat hatte am späten Abend gesagt, die EU-Mitgliedstaaten prüften jetzt noch, ob alle notwendigen Garantien in einem vorliegenden Kompromissvorschlag enthalten seien. Dies könne die ganze Nacht dauern. Wenn alles gut gehe, könne ein Abkommen am Donnerstagmorgen vorliegen.