Zahlungsunfähigkeit abgewendet : US-Senat stimmt Anhebung der Schuldenobergrenze zu

Mit der Anhebung des Schuldenlimits um 480 Milliarden Dollar wenden die USA bis Anfang Dezember die Zahlungsunfähigkeit ab.

Der US-Senat hat einer Anhebung der Schuldenobergrenze bis Anfang Dezember zugestimmt und damit eine Zahlungsunfähigkeit der grössten Volkswirtschaft der Welt abgewendet. Für die Anhebung des Limits um 480 Milliarden Dollar stimmten am Donnerstag in Washington alle 50 Demokraten in der Kongresskammer, 48 Republikaner votierten dagegen und zwei stimmten nicht ab.

Schumer verkündet Einigung

Ohne die Anhebung der Schuldenobergrenze wären die USA wohl am 18. Oktober erstmals in ihrer Geschichte nicht mehr in der Lage gewesen, ihre Schulden zu begleichen. Nach tagelangem Ringen hatte der demokratische Senats-Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, am Donnerstag schliesslich eine Einigung mit den Republikanern verkündet.